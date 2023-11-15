В Казани пройдет суперфинал XI фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время — Безнең заман»

С 17 по 18 ноября в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоится суперфинал XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

В суперфинале ожидается участие более 1 400 представителей работающей молодежи. Участники будут традиционно соревноваться в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». Кроме этого, 19 команд, которые поборются за Гран-при фестиваля, представят выступления в конкурсной номинации «Визитка-презентация» – «Наше предприятие — гордость моей страны!».

Фото: пресс-служба фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Также в рамках суперфинала в Казани пройдет мастер-класс по вокалу, который проведет заслуженный деятель искусств РТ, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокальный режиссер проектов «Первого канала» (Москва) Марина Полтева.

Лучшие участники суперфинала примут участие в гала-концерте, который пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября. Именно в этот день станут известны команды, которые завоюют главные призы фестиваля – Гран-при и спецприз «Герой нашего времени».

Напомним, призовой фонд нынешнего фестиваля составляет 4 млн рублей. Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей и переходящий Кубок Раиса РТ, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками.

Торжественное открытие суперфинала фестиваля состоится 17 ноября в 10:00.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.