В Казани пройдет Суперфинал фестиваля комплекса ГТО

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани, в спортивном зале «Трудовые резервы», в эту субботу пройдет Суперфинал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участниками фестиваля станут команды-победители летнего и зимнего фестивалей, передает пресс-служба Минспорта республики.

Во время летнего фестиваля отличились Казань, Челны, Альметьевск, Зеленодольский, Нурлатский, Сабинский районы, зимнего — Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Актанышский, Дрожжановский и Сабинский районы.

Участникам предстоит пройти эстафету, состоящую и упражнений комплекса ГТО (на гибкость, скорость, меткость, силовые упражнения). Церемония открытия пройдет в 10 часов утра, после чего стартует соревновательная программа.