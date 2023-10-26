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Руc Тат
Спорт 26 октября 2023 22:39

В Казани пройдет Суперфинал фестиваля комплекса ГТО

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В Казани пройдет Суперфинал фестиваля комплекса ГТО
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани, в спортивном зале «Трудовые резервы», в эту субботу пройдет Суперфинал фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Участниками фестиваля станут команды-победители летнего и зимнего фестивалей, передает пресс-служба Минспорта республики.

Во время летнего фестиваля отличились Казань, Челны, Альметьевск, Зеленодольский, Нурлатский, Сабинский районы, зимнего — Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Актанышский, Дрожжановский и Сабинский районы.

Участникам предстоит пройти эстафету, состоящую и упражнений комплекса ГТО (на гибкость, скорость, меткость, силовые упражнения). Церемония открытия пройдет в 10 часов утра, после чего стартует соревновательная программа.

#ГТО #фестиваль гто
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