В Казани пройдет суперфинал фестиваля «Добрая волна»

Участниками суперфинала фестиваля «Добрая волна», который пройдет в татарстанской столице 4 декабря, станут 113 детей со всей страны. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Он напомнил, что фестиваль «Добрая волна» был создан для поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Масштаб мероприятия растет с каждым годом. Финалисты нынешнего фестиваля (12 ребят) уже 6 декабря будут выступать на площадке КРК «Пирамида» вместе со звездами отечественной эстрады: Светланой Сургановой, Олегом Газмановым, Димой Биланом, Анжеликой Варум, Ваней Дмитриенко и другими.

Также среди гостей ждут композитора Игоря Крутого, который вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным еще 4 года назад инициировал создание «Доброй волны».

«За годы проведения этого фестиваля тысячи детей смогли поделиться с миром своим талантом на большой сцене и получить советы настоящих мастеров своего дела. Это возможность для детей с непростой судьбой обрести веру в свои силы», – подчеркнул Ильсур Метшин.

В течение нынешнего года в фестивале приняли участие более 2,5 тыс. талантливых детей в разных городах России, рассказал Азат Абзалов. Соревнования шли в нескольких направлениях: от вокала и хореографии до игры на инструментах и сценического искусства.

«На протяжении всего года для участников фестиваля провели более 40 профессиональных мастер-классов, в том числе и в онлайн-формате», – резюмировал Азат Абзалов.

В заключение он добавил, что все мероприятия пройдут со строгим соблюдением всех антиковидных ограничений.

