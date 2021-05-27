В Казани пройдет студенческий фестиваль «Творчество мира и согласия»

28 мая в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоится гала-концерт I регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Творчество мира и согласия».

«Фестиваль специально для студентов считаю очень нужным. В этом году в нем участвуют более ста представителей восьми высших учебных заведений республики. Решили проводить его не в виде конкурса, а как большой красивый концерт. Наша главная цель — показать студентам из других регионов наше огромное культурное наследие», — пояснил задачи фестиваля и.о. ректора академии Рафис Бурганов.

По его словам, к следующим фестивалям планируется привлекать также и иностранных студентов.

«В нашей республике проживают представители более 115 национальностей. Этот фестиваль еще больше объединит их. В будущем планируем его расширить, проводить также и для студентов из других стран», — отметил заведующий отделом высшего образования Министерства образования и науки РТ Линар Яруллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Фестиваль «Творчество мира и согласия» организован Поволжской государственной академией физкультуры, спорта и туризма при поддержке Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ. Всем участникам фестиваля будут вручены дипломы.

На первом этапе фестиваля участники отправляли жюри свои аудио- и видеопрезентации, а также заявки.

Гала-концерт I регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Творчество мира и согласия» состоится завтра, 28 мая, начало запланировано на 17.00. Вход свободный.