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В Казани пройдет студенческий фестиваль иностранных культур GLOBAL FEST
В казанском КЦ «Московский» 26 января состоится студенческий фестиваль иностранных культур GLOBAL FEST, где свое творчество представят иностранные студенты, учащиеся в столице Татарстана. Об этом сообщил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.
«Целью фестиваля станет создание атмосферы взаимопонимания, толерантности и уважения к культурным различиям между странами. Мероприятие также включает в себя шоу-программу с участием студенческих коллективов, представляющих различные страны с тематическим стэмом. Гости фестиваля смогут насладиться танцами, музыкой, песнями, театральными постановками и мастер-классами, которые позволят им прочувствовать атмосферу иностранных культур», – рассказал он.
Для того, чтобы стать участником фестиваля, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
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