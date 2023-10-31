В Казани пройдет студенческая конференция о развитии избирательного права

В Казани, в Торгово-промышленной палате РТ, 1 ноября пройдет студенческая конференция в области развития избирательного права. Событие приурочено к 30-летию избирательной системы России и 100-летию со дня формирования ЦИК ТАССР.

Цель — формирование, укрепление основ и повышение уровня правовой культуры обучающихся, их гражданской ответственности в избирательном процессе. Инициатором стала Центральная избирательная комиссия РТ.

В конференции примут участие студенты, аспиранты, сотрудники образовательных учреждений республиканских вузов, представители общественных организаций.

Планируются выступления представителей и членов ЦИК Татарстана и России, депутата Госдумы VIII созыва, представителя Госсовета РТ VI созыва, представителей профессорско-преподавательского состава вузов.

Также запланировано участие экспертов — председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, председателя избирательной комиссии Кемеровской области Светланы Демидовой, депутата Госдумы Айрата Фаррахова и других.