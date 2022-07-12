В Казани пройдет спортивно-развлекательный IT-фестиваль «Цифровиада»

В Казанском в экстрим-парке «Урам» 23 июля пройдет спортивно-развлекательный IT-фестиваль «Цифровиада». Об этом сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

Участникам фестиваля предложат поучаствовать в двухкилометровом забеге, турнирах по стритболу, пляжному волейболу и мини-футболу, мастер-классе по самокату и прохождении комплекса ГТО. Кроме того, на площадке будут проводиться занятия йогой и зумбой и турнир от шахматного клуба Yaratam Chess.

Вместе с тем на фестивале будет установлена зона лектория, где пройдут дискуссии о спорте, мотивации и спортивных инновациях. Для детей организаторы подготовили специальные мастер-классы и интерактивную программу с аниматорами.

Отдельно стоит отметить, что в течение недели до начала фестиваля пройдет турнир по мини-футболу, финал которого состоится сразу после официального открытия мероприятия. Команда победителей будет награждена кубком и подарками от партнеров.