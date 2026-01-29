news_header_top
29 января 2026 13:17

В Казани пройдет спортивно-патриотический фестиваль и соревнования по киокусинкай

Столица Татарстана примет одни из самых масштабных событий, которыми станут спортивно-патриотический фестиваль «Время выбрало нас» и Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай.

В соревнованиях ожидается участие 400 спортсменов, которые поборются за звание чемпионов. Их поединки и станут кульминацией фестиваля.

У гостей и зрителей есть возможность стать частью уникального сочетания спортивного духа и культурного обмена. Кроме того, присутствующих ждет насыщенная культурная программа: выступление почетных гостей, а также выставка картин, созданных участницей специальной военной операции (СВО), что добавит особую значимость мероприятию.

Открытие фестиваля «Время выбрало нас» и соревнования по киокусинкай пройдут в спортивном комплексе Бустан 1 февраля. Начало – в 12:00 мск. Вход для всех желающих свободный!

