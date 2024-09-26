Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пройдет спектакль «Вий» со звездой сериала «Солдаты» Александром Лымаревым
Постановку повести «Вий» Николая Гоголя, поставленную московским театром на Таганке, покажут в Казани. Спектакль пройдет 10 октября в казанском КЦ «Сайдаш». Начало в 19:00.
Главные роли в постановке исполнили звезда сериала «Солдаты» актер Александр Лымарев и актриса Виолетта Давыдовская из детективного сериала «Семь страниц страха».
Режиссером постановки является Николай Коробов, по его задумке инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Н.В. Гоголю. При этом спектакль не скучный пересказ классики, а энергичная постановка в стиле хоррор с пластикой, танцами и спецэффектами, а сценография и костюмы переносят в эпоху жизни автора.
Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут. Билеты по ссылке.
Реклама. ООО «Мастерская событий»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»