В Казани пройдет спектакль «Вий» со звездой сериала «Солдаты» Александром Лымаревым

Постановку повести «Вий» Николая Гоголя, поставленную московским театром на Таганке, покажут в Казани. Спектакль пройдет 10 октября в казанском КЦ «Сайдаш». Начало в 19:00.

Главные роли в постановке исполнили звезда сериала «Солдаты» актер Александр Лымарев и актриса Виолетта Давыдовская из детективного сериала «Семь страниц страха».

Режиссером постановки является Николай Коробов, по его задумке инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Н.В. Гоголю. При этом спектакль не скучный пересказ классики, а энергичная постановка в стиле хоррор с пластикой, танцами и спецэффектами, а сценография и костюмы переносят в эпоху жизни автора.

Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут. Билеты по ссылке.

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