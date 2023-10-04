В Казани пройдет спецпоказ фильма о путешествии Конюхова вокруг света «Повелитель ветра»

Фото: ООО «Синема 16»

В кинотеатре СИНЕМА 5 в казанском ТРК «Парк Хаус» 5 октября в 18.30 состоится спецпоказ фильма-биографии «Повелитель ветра», который поведает нам о том, как знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в новое опасное путешествие — ему в одиночку предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре.

Гостем события станет Андрей Ермолаев, руководитель оперативного штаба и участник мирового рекорда по длительности полета в 2022 году.

В основу сюжета «Повелителя ветра» легла история кругосветного полета, который Фёдор Конюхов совершил в 2016 году. Тогда он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Вторым достижением воздухоплавателя стало общее расстояние между начальной и конечной точками маршрута — это 35 168 км. Третье достижение, которое не упоминается в книге рекордов FAI, — Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки. Его предшественник Стив Фоссетт смог успешно провести миссию лишь с 6-й попытки — американцу потребовалось 13 дней для кругосветного полета.

Фото: ООО «Синема 16»

«Я не могу назвать одну или две примечательные или сложные вещи из этого путешествия. Это полет вокруг света, он сам по себе, от начала и до конца, захватывающий. И сложности на этом пути начинаются уже на том этапе, когда шар на земле заполняют пропаном, бутаном и другими газами. И когда я летел, и когда шел на посадку в Австралии, бывало непросто, трудно, порой невероятно», — рассказал путешественник Федор Конюхов.

Большую часть времени съемочная группа провела в Дагестане, где снимали как старт полета Фёдора Конюхова, так и заключительные, наиболее волнительные, сцены фильма. Примечательно, что съемки проходили летом, когда воздух прогревался до +35 градусов, но исполнитель роли Конюхова актер Фёдор Бондарчук должен был носить зимний костюм-комбинезон, в котором его герой поднимался в воздух.

Создатели фильма отмечают, что открыли для себя новую Австралию — они были поражены тем, как пейзажи Дагестана походили на виды пятого континента.

«Когда мы отправились в экспедицию, не представляли себе то, насколько там круто, какая уникальная в этом крае природа. Конечно, у нас были локейшен-скауты и на руках по приезду были уже готовые картинки, какое-то представление о будущих кадрах. Но когда мы все это воочию увидели, то додумали еще какие-то сцены и даже кое-где подкорректировали сценарий под эти красоты. И главное — это все подходило под историю, и под Австралию, которую у нас на экране изображал Дагестан», — рассказал режиссер Игорь Волошин.

Еще одним вызовом для команды фильма стало создание небесного мира, на фоне которого проходит полет Конюхова. Специально для «Повелителя ветра» были созданы сотни состояний неба — в спокойном и грозовом состоянии, — и тщательно прорисовано каждое облако.

«Мне кажется, в российском кино вообще нет аналогов той работы, которую мы проводили при работе над „небесными эпизодами“», — отметил Игорь Волошин.

Большую роль в жизни Фёдора Конюхова играют семья, его штаб и экипаж, без поддержки которых, по признанию самого путешественника, он бы ничего не добился. В фильме роль таких опорных точек сыграли Анна Михалкова и Евгений Ткачук: Анна исполнила роль супруги Фёдора Филипповича Ирины, а Евгений — его старшего сына Оскара.

Фото: ООО «Синема 16»

«Когда мы с Ирочкой после просмотра кино вышли, то наедине друг другу сказали — большое спасибо команде за то, как они хорошо показали любовь сына младшего и старшего к отцу. Вот это нам очень понравилось: как они любят меня и как я люблю их», — поделился впечатлениями воздухоплаватель.

При работе над фильмом съемочная команда задавалась вопросом — зачем Фёдор Конюхов раз за разом отправляется в путь. И к концу проекта практический каждый смог дать себе на это ответ.

«Не хотелось бы раскрывать до премьеры все карты: ведь хороший ответ на вопрос „Зачем это все?“ у нас в фильме дает сам герой, — отмечает исполнитель главной роли Фёдор Бондарчук. — Будем честны, не осторожность привела нас к великим открытиям и покорению самых затаенных уголков земного шара — до полюсов мы добрались благодаря таким большим мечтателям как Фёдор Конюхов».

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