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В Казани пройдет спецпоказ фильма о путешествии Конюхова вокруг света «Повелитель ветра»
В кинотеатре СИНЕМА 5 в казанском ТРК «Парк Хаус» 5 октября в 18.30 состоится спецпоказ фильма-биографии «Повелитель ветра», который поведает нам о том, как знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в новое опасное путешествие — ему в одиночку предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре.
Гостем события станет Андрей Ермолаев, руководитель оперативного штаба и участник мирового рекорда по длительности полета в 2022 году.
В основу сюжета «Повелителя ветра» легла история кругосветного полета, который Фёдор Конюхов совершил в 2016 году. Тогда он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Вторым достижением воздухоплавателя стало общее расстояние между начальной и конечной точками маршрута — это 35 168 км. Третье достижение, которое не упоминается в книге рекордов FAI, — Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки. Его предшественник Стив Фоссетт смог успешно провести миссию лишь с 6-й попытки — американцу потребовалось 13 дней для кругосветного полета.
«Я не могу назвать одну или две примечательные или сложные вещи из этого путешествия. Это полет вокруг света, он сам по себе, от начала и до конца, захватывающий. И сложности на этом пути начинаются уже на том этапе, когда шар на земле заполняют пропаном, бутаном и другими газами. И когда я летел, и когда шел на посадку в Австралии, бывало непросто, трудно, порой невероятно», — рассказал путешественник Федор Конюхов.
Большую часть времени съемочная группа провела в Дагестане, где снимали как старт полета Фёдора Конюхова, так и заключительные, наиболее волнительные, сцены фильма. Примечательно, что съемки проходили летом, когда воздух прогревался до +35 градусов, но исполнитель роли Конюхова актер Фёдор Бондарчук должен был носить зимний костюм-комбинезон, в котором его герой поднимался в воздух.
Создатели фильма отмечают, что открыли для себя новую Австралию — они были поражены тем, как пейзажи Дагестана походили на виды пятого континента.
«Когда мы отправились в экспедицию, не представляли себе то, насколько там круто, какая уникальная в этом крае природа. Конечно, у нас были локейшен-скауты и на руках по приезду были уже готовые картинки, какое-то представление о будущих кадрах. Но когда мы все это воочию увидели, то додумали еще какие-то сцены и даже кое-где подкорректировали сценарий под эти красоты. И главное — это все подходило под историю, и под Австралию, которую у нас на экране изображал Дагестан», — рассказал режиссер Игорь Волошин.
Еще одним вызовом для команды фильма стало создание небесного мира, на фоне которого проходит полет Конюхова. Специально для «Повелителя ветра» были созданы сотни состояний неба — в спокойном и грозовом состоянии, — и тщательно прорисовано каждое облако.
«Мне кажется, в российском кино вообще нет аналогов той работы, которую мы проводили при работе над „небесными эпизодами“», — отметил Игорь Волошин.
Большую роль в жизни Фёдора Конюхова играют семья, его штаб и экипаж, без поддержки которых, по признанию самого путешественника, он бы ничего не добился. В фильме роль таких опорных точек сыграли Анна Михалкова и Евгений Ткачук: Анна исполнила роль супруги Фёдора Филипповича Ирины, а Евгений — его старшего сына Оскара.
«Когда мы с Ирочкой после просмотра кино вышли, то наедине друг другу сказали — большое спасибо команде за то, как они хорошо показали любовь сына младшего и старшего к отцу. Вот это нам очень понравилось: как они любят меня и как я люблю их», — поделился впечатлениями воздухоплаватель.
При работе над фильмом съемочная команда задавалась вопросом — зачем Фёдор Конюхов раз за разом отправляется в путь. И к концу проекта практический каждый смог дать себе на это ответ.
«Не хотелось бы раскрывать до премьеры все карты: ведь хороший ответ на вопрос „Зачем это все?“ у нас в фильме дает сам герой, — отмечает исполнитель главной роли Фёдор Бондарчук. — Будем честны, не осторожность привела нас к великим открытиям и покорению самых затаенных уголков земного шара — до полюсов мы добрались благодаря таким большим мечтателям как Фёдор Конюхов».
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