В Казани пройдет специальный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Фото: ООО «Синема 16»

Уже совсем скоро, 14 февраля, на всех киноэкранах России развернется история гения русской поэзии – фильм «Пророк. История Александра Пушкина». А 11 февраля в кинотеатре «Синема 5 Парк Хаус» пройдет специальный показ при участии создателей картины.

«Пророк» – это история жизни Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто.

«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать», — гласит синопсис фильма.

Фото: ООО «Синема 16»

Главную роль в музыкальной драме исполняет Юра Борисов, ставший в этом году номинантом на премии «Золотой глобус» и «Оскар» в категории мужская роль второго плана. Партия Натальи Гончаровой досталась Алене Долголенко, известной по прошлогоднему фильму-миллиардеру «Елки 11».

Роли также исполнили: Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.

Фото: ООО «Синема 16»

​​​​«До этого я никогда не танцевал и не пел для роли. Пришлось пройти гораздо больше этапов в подготовке, чем обычно. Но главное на любом этапе, чтобы был Пушкин, его невероятная энергия», — рассказал об актерской подготовке Юра Борисов.

Продюсер картины Петр Ануров надеется, что невероятный актерский состав, яркие костюмы, декорации и музыкальные номера помогут зрителю взглянуть на великого поэта с новой стороны, увидеть в Пушкине живого человека.

Фото: ООО «Синема 16»

«Уместить всю жизнь Пушкина в двухчасовой фильм невозможно. Но я верю, что нам удалось уловить яркую искру света, которой Пушкин освещает сердца читателей, и перенести ее на большой экран», — рассказал режиссер «Пророка» Феликс Умаров.

Предпоказ состоится 11 февраля в 18:00 в синема 5 ТРК Парк Хаус.

Билеты тут.

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