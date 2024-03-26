В Казани пройдет шествие детских фольклорных коллективов со всей России

С 19 по 23 апреля в Казани пройдет II Всероссийская Фольклориада, куда приедут детские коллективы со всей страны. Первым мероприятием станет большое шествие по улицам города. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова.

«Уже 83 региона подтвердили свое участие, ожидается порядка 1 тыс. гостей. Предпочтение будет отдаваться коллективам, которые осваивают фольклорные традиции своего региона и представляют в программе местный репертуар, поэтому будет насыщенная красивая программа», - пояснила она.

Фольклориада пройдет с 19 по 23 апреля. Программа ещё не утверждена. Но по предварительным решениям начнется мероприятие с большого шествия коллективов от Спасской башни по территории Кремля, затем по набережной до Национальной библиотеки Татарстана. Затем участники будут ездить по разным площадкам республики, а завершится фестиваль на Сабантуе большим парадом дружбы.