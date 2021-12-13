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Ру Тат
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Экономика
13 декабря 2021  23:46

В Казани пройдет сессия о реализации мер господдержки МСП в республике

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15 и 16 декабря представители Федеральной корпорации по развитию МСП проведут стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний в Татарстане, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

Основной темой станет подключение региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса и цифровых сервисов Татарстана к цифровой платформе МСП, что поможет повысить доступность услуг для действующих и начинающих предпринимателей.

Кроме того, запланировано обсуждение с представителями бизнеса их предложений по наполнению и функционалу цифровой платформы МСП, по ее оптимизации и дальнейшему развитию.

Татарстан станет одним из первых регионов, чьи передовые цифровые решения в структурах государственного управления будут интегрированы в платформу.

Мероприятие пройдет в Доме предпринимателя, в онлайн и оффлайн-форматах. Будут проведены три круглых стола: «Малый бизнес и 223-ФЗ: как сделать корпоративные закупки взаимовыгодными для всех», «Развитие цифровой платформы МСП» и «Финансирование, гарантии и лизинг: на какую господдержку может рассчитывать предприниматель»

 

 

 

 

#поддержка предпринимательства #круглый стол #Минэкономики РТ
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