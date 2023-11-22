В Казани пройдет семинар «Эффективное участие в закупках: стратегия и практика»

Бесплатный семинар для предпринимателей «Эффективное участие в закупках: стратегия и практика» пройдет в Казани 28 ноября. Организатор семинара – Госкомитет РТ по закупкам – приглашает к участию поставщиков товаров, работ, услуг. В их числе могут быть субъекты МСП, социально ориентированные некоммерческие организации и организации инвалидов.

«Проведение таких мероприятий для предпринимателей на постоянной основе позволяет получить системные и актуальные для поставщиков знания в закупочной сфере. А участие грамотных предпринимателей в закупках – это залог обеспечения конкуренции», – отметил председатель республиканского Госкомитета по закупкам Руслан Сабиров.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение практик осуществления закупок и возможных рисков участников закупок при участии в торгах. Участники также смогут задать интересующие вопросы, получить рекомендации по заполнению и подаче заявок.

В Госкомитете по закупкам отметили, что участие в семинаре очное и проходит на бесплатной основе. Он пройдет по адресу: Казань, ул. Петербургская, 86. Для участия необходима регистрация, которая открыта по ссылке. Количество участников ограничено.

С программой семинара можно ознакомиться по ссылке. Все вопросы можно задать по телефону +7(843)561-02-01 (доб.229).