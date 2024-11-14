В Казани пройдет семейный книжный фестиваль «Тау Фест»

16-17 ноября в Казани пройдет Третий семейный книжный фестиваль «Тау Фест». Это значимое культурное событие в жизни татарстанцев, которое объединяет на одной площадке известных писателей России и Белоруссии, а также издателей, художников и читателей.

Фестиваль состоится в Культурном центре «Московский» (ул. Академика Королева, 47), где будут представлены 30 издательств из крупных городов России: «Абрикобукс», «Аквилегия-М», «Априори-пресс», «Детская литература», «Детское время», «Добрые сказки», «Добрый Великан», «Компас Гид», «Порт сказок», «Стрекоза», «Руда», «Тримаг» и другие.

Главной целью книжного фестиваля служит формирование культуры семейного чтения, повышение читательского интереса через организацию совместного досуга, познавательной и творческой деятельности детей и родителей. В программе запланированы встречи с известными детскими писателями и авторами книг для подростков, творческие встречи с художниками-иллюстраторами, презентации книжных новинок, мастер-классы, лекции, настольные игры, показы мультфильмов и художественных фильмов, литературные квизы - более 50 масштабных мероприятий для разных возрастов в одном месте!

Проект «Читай с детьми», реализуемый Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Казани представляют трое детских авторов: двукратный лауреат Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру», лауреат премий им. В.П. Крапивина и «Книга года» Евгений Рудашевский, лауреат премий «Рукопись года» и «Большая сказка» им. Э.Успенского Оксана Иванова-Неверова и детская писательница Валя Филиппенко (автор книг «Папа ищет работу», «Квадратный тигр», «Пафка и шкаф» и др.). Дети и взрослые смогут встретиться с любимыми авторами, получить автографы, задать вопросы, а также поделиться впечатлениями о прочитанных книгах.

Откроет встречи 15 ноября, в пятницу в литературном кафе в здании ТАТМЕДИА Оксана Иванова-Неверова. Рассказ-презентация на примере авторских фотографий: как работает детский писатель, как придумывает сюжет, какие этапы проходит книга в издательстве. Гости смогут посмотреть, какой путь преодолевает книга от замысла до читателя и сочинить свою сказку. Также писательница проведёт интерактивную игру по литературным картам «Мастер текста»: все вместе придумываем сказку.

16 ноября в Республиканской детской библиотеке им. Р.Миннуллина две прекрасные писательницы Оксана Иванова-Неверова и Валя Филиппенко соберут маленьких гостей. «Детские страхи - совсем не страшные!» - разберемся с Валей Филиппенко, как работать с эмоциями и убеждениями у малышей на примере книги «Пафка и Шкаф», а затем почитаем всей семьёй на творческой встрече с Ивановой-Неверовой. Оксана расскажет о своих книгах, о том, как они придумываются и пишутся. Вместе с детьми порассуждаем о возможном развитии сюжета, поговорим о том, что интересного в детских книгах могут найти для себя взрослые, и почему важно читать всей семьёй?

В этот же день в библиотеке-филиале № 27 на ул. Баруди пройдёт творческая встреча с писателем Евгением Рудашевским «Современные приключения в жизни и литературе». На это мероприятие приглашаются подростки 12-16 лет и их родители.

16 ноября писатели посетят фестиваль «Тау Фест». В Бальном зале в 12:00 пройдёт творческая встреча с писателем Евгением Рудашевским, автор расскажет о национальном колорите в современной литературе для подростков, а в 16:00 состоится встреча с Валей Филиппенко, где на примере истории про девочку Майю Валя порассуждает о современной детской литературе и расскажет, как приручить дракона и вдохновение! Мероприятие рассчитано для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Не менее интересная программа ожидается и в заключительный день фестиваля – 17 ноября.

В Бальном зале состоится презентация новой книги из серии «Приключения дракона и кота» от Оксаны Ивановой-Неверовой, а в аудитории на 2-ом этаже пройдёт беседа с Валей Филиппенко на тему: «Новое волшебство - каким его видит современный детский писатель и почему?».

Всего в Казани в рамках проекта «Читай с детьми» пройдёт 10 мероприятий, два из которых запланированы в декабре в первом этнокультурном лагере Республики Татарстан «Мирас- Наследие».

2024-й указом Президента России объявлен Годом семьи.