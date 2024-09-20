В Казани пройдет семейный фестиваль языков и культур «ИнЯз»

Дмитрий Петров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана, в гимназии №20, 28 сентября пройдет семейный фестиваль языков и культур «ИнЯз». Программа будет включать мастер-классы, беседы с носителями языков, квесты, дискуссии и народные танцы.

В этом году мероприятие пройдет по четырем направлениям: молодежь, преподаватели, детско-родительский трек и общий трек. Хедлайнером события станет переводчик и ведущий шоу «Полиглот» Дмитрий Петров. Он выступит с лекцией «Языковая картина мира: язык и менталитет».

На молодежной площадке специалисты расскажут о выстраивании карьерного пути и об интеграции в работу. На площадке для педагогов речь пойдет о новых методиках и учебных практиках в преподавании иностранного языка. На детско-родительской площадке эксперты поведают детям об иностранных языках, а родителям — о процессе их изучения. На общей площадке выступят носители более 20 языков из Китая, Японии, Колумбии, Индии, Кореи, Туниса, Канады, Франции и других стран.

На протяжении всего события можно будет знакомиться с иностранцами, тренировать навыки говорения и посещать языковые столы. Также гости фестиваля смогут поучаствовать в языковом квесте, посмотреть народные танцы и театр на английском языке. Завершат мероприятие интернациональная песня и хоровод. Мероприятие продлится с 11 до 17 часов.

Фестиваль языков и культур будет организован в Казани уже третий раз. В прошлом году событие собрало более 1000 участников. Фестиваль сосредоточен на том, чтобы сделать изучение языков модным занятием и содействовать диалогу между различными народами.