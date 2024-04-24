В Казани пройдет самый масштабный субботник в лесу с краснокнижными растениями

В Казани 27 апреля на Глубоком озере проведут масштабный городской субботник. Его организуют в формате квеста «Чистые Игры» при поддержке предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), мэрии Казани и Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Поучаствовать в субботнике смогут все желающие, объединившись в команду по 2-4 человека. Для участия нужно заполнить анкету.

Для удобства участников до места проведения субботника и обратно организуют бесплатный трансфер. Автобусы отъезжают с двух городских локаций — от ТРК «Тандем» и от ТЦ «МЕГА». С каждой точки уходит по 2-3 автобуса в 9:30, 9:45, 10:00. Более подробное расписание будет выложено в Telegram-канале «Чистые Игры — Татарстан».

Участников ждет концертная программа, утренняя зарядка и приветственные слова гостей. В рамках основной программы участников непосредственно ждут «Чистые Игры» — в течение полутора часов гости собирают отходы и получают за них баллы в мобильном приложении. Чем больше собранных отходов, тем больше баллов. Команды, получившие больше всех баллов (первые 3 места), будут награждены ценными призами.

Также на территории Глубокого озера будут работать интерактивные станции. Участники субботника смогут расписать шопперы и тарелки из переработанных стеклянных бутылок, измельчить пластик во велошредере и изготовить из него брелки в инжекторе, принять участие в мастер-классе по печати 3D-ручкой из переработанного пластика. В финале мероприятия традиционно пройдет награждение. После завершения экологического квеста участников ждет полевая кухня: горячее питание и травяной чай. Все команды смогут насладиться обедом на природе и провести время вместе на очищенной ими территории.

Впоследствии все собранные отходы ждет переработка. Ей займется региональный оператор УК «ПЖКХ».

Отметим, что локация для субботника выбрана неслучайно. На этой территории, а именно в северной части лесопарка «Лебяжье», «Казаньоргсинтез» вместе с Академией наук РТ и Институтом развития городов Татарстана создаст экологическую тропу. Она пройдет по Казанскому участку Волжской тропы — 350-километрового маршрута, разработанного Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ. По плану, тропа будет иметь сеть пеших, а зимой — лыжных маршрутов протяженностью от 2 до 5 км. На них установят навигационные элементы и информационные модули. Запустить ее хотят в 2024 году. Субботник станет важным событием по очищению территории.

Ранее в ходе исследования биоразнообразия лесопарка «Лебяжье», на этой территории обнаружили 383 вида растений — 23,8% от всей флоры Татарстана. Из них 17 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики, 170 видов грибов, 210 видов птиц из 17 отрядов, а также 5 редких и исчезающих видов животных. Кроме того, в лесном массиве отмечены несколько видов растений, которые служат индикаторами чистоты воздуха. Среди них мох — неккера перистая, наличие которой является показателем низкого уровня загрязнения атмосферы.

История территории насчитывает немало изменений. Так, в начале XX века на локации, где сейчас расположен «Казаньоргсинтез», выращивали гречиху. Чтобы осушить поля от талых весенних вод, крестьяне прорыли дренажную канаву в ближайший лес ниже по склону. Стоки талых вод создали ниже по течению громадный овраг длиной около 2 км. Рост оврага прекратился в конце 1950 — начале 1960 годов, когда в его верхней части началось строительство «Казаньоргсинтеза» и одновременно были предприняты усилия по облесению территории. Строительство завода спасло озера от полного заиления. Сегодня предприятие продолжает внедрять технологии, позволяющие снизить антропогенную нагрузку и воздействие на природу в целом. Это помогает сохранять такие ценные территории.