В Казани пройдет РУBIКОНФ-МИНИ — форум по BI и аналитике на базе российских решений

Фото предоставлено организатором мероприятия

13 августа 2025 года в Казани состоится РУBIКОНФ-МИНИ — региональная сессия ежегодной конференции по BI и дата-грамотности в России и СНГ. Мероприятие пройдет в ИТ-парке имени Башира Рамеева и соберёт более 70 участников: разработчиков, аналитиков, представителей ИТ-бизнеса, интеграторов и пользователей аналитических систем.

Главная цель события — продемонстрировать силу и потенциал российских цифровых решений в сфере бизнес аналитики и повысить уровень доверия к отечественным IT-разработкам.

В программе — доклады экспертов в области бизнес-аналитики, дата-инженерии, разработки BI платформ и цифровизации бизнесов, кейсы внедрения российских BI-решений в различных отраслях, обсуждения и панельные сессии, презентации решений российских вендоров и стартапов, а также нетворкинг и обмен опытом между участниками ИТ-экосистемы.

Среди спикеров: директор Ассоциации «РУБИАЙ» Яков Кротов, руководитель BI-платформы Alpha BI Арслан Катеев, директор ООО «Денвик» Денис Смирнов, директор по развитию направления Data Insights, Navicon Евгений Кузьмичев, CEO Loginom Company Алексей Арустамов, руководитель BI-направления, Gigawise Ильшат Зарипов.

Мероприятие будет интересно разработчикам BI-систем и продуктов, продакт-менеджерам и дата-аналитикам, руководителям ИТ-направлений и digital-проектов и тем, кто планирует внедрение или развитие аналитических инструментов на базе российских решений.

Подробности на странице мероприятия.