Общество 8 января 2026 19:38

В Казани пройдет рождественский аукцион картин с образами Свияжска

Фото: пресс-служба творческого объединения «Куда ведут ручьи»

Творческое объединение «Куда ведут ручьи» проведет рождественский аукцион живописи с целью собрать 1 200 000 рублей, которые пойдут на ремонт храма в селе Кильдеево.

На аукционе будут представлены работы современных художников, на которых запечатлены образы храмов Свияжского уезда и атмосфера этих мест. Картины были написаны в таких техниках как масляная и акварельная живопись, графика, работа с использованием огня и другие.

В программе вечера также запланированы подведение итогов творческого сезона и живая рождественская музыка.

Посмотреть работы и узнать подробности о судьбе храма можно здесь.

Мероприятие пройдет 9 января в 16:00 в Доме-музее Василия Аксенова на улице Карла Маркса, 55/31.

Вход осуществляется по предварительной регистрации. Участие в торгах не является обязательным.

