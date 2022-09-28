В Казани пройдет республиканская ярмарка сельхозпродукции ссузов «Город мастеров»

В Казани 8 октября пройдет ежегодная республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров – 2022». В ней примут участие муниципальные районы и образовательные организации Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Как и в предыдущие годы, каждый муниципальный район представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, школами и учреждениями дополнительного образования», – отметили в министерстве.

Горожане по доступным ценам смогут приобрести плодоовощную, консервированную и молочную продукцию, мед, яйца, выпечку, зерновые культуры, а также изделия из дерева и металла, декоративно-прикладного творчества, швейные изделия. Кроме того, посетители ярмарки смогут купить поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.

В рамках культурной программы учащиеся и творческие коллективы муниципалитетов подготовят номера художественной самодеятельности.

На мероприятии также запланирован смотр-конкурс ярмарочных застроек районов по нескольким номинациям: «За лучшее оформление ярмарочного места», «За активное участие в культурно-массовой программе ярмарки», «За лучший ассортимент выставленной продукции», «За творческий подход в продаже продукции», «За высокий уровень организации ярмарочного места».