В Казани пройдет региональный день форума «Малая Родина – сила России»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани 29 и 30 января пройдет региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Для обмена лучшими практиками в области обустройства и формирования городской среды в столицу Татарстана приедут более 500 представителей федеральных, региональных и местных органов власти, архитекторов, проектировщиков, градостроителей, экспертов в сфере урбанистики и территориального развития. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

«Республика Татарстан является одним из лидеров в создании комфортной городской среды в России, поэтому региональный день, который пройдет в нашей республике 29-30 января, посвящен направлению комфортной среды для жителей. Участники данного мероприятия смогут обсудить актуальные вызовы, найти партнеров и познакомиться с лучшими практиками, направленными на устойчивое развитие территории», – сообщил замминистра.

Сначала, 29 января, в течение дня будет проходить бизнес-миссия, в рамках которой гости республики познакомятся с опытом создания комфортной среды, общественных пространств и знаковых объектов Казани. 30 января состоится деловая часть регионального дня, участники будут работать на стратегических и пленарных сессиях, примут участие в обсуждениях.

Представители Татарстана расскажут, в частности, об инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым программе «Наш двор» и о создании дизайн-кода для городов, рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зинатуллина.

«Безусловно, важно поднять вопрос о том, существуют ли пределы федерального проекта „Комфортная городская среда“, потому что как будто все регионы привыкли к тому, что в рамках него реализуются такие типовые проекты, как улицы, площади, скверы и парки. Но на самом деле у Республики Татарстан уже огромный опыт реализации очень разного типа проектов. Безусловно, это сопровождается сложными юридическими вопросами, которые касаются и статуса земельных участков, и дальнейшей передачи на баланс этих территорий. <…> Здесь мы будем поднимать вопрос совместно с Министерством строительства, совместно с Агентством стратегических инициатив о том, какие поправки нужно ввести в действующие правила реализации такой программы, чтобы вся страна могла работать по нетиповым общественным пространствам в рамках ФКГС („Формирования комфортной городской среды“ – прим. Т-и)», – отметила спикер.

Татарстан станет вторым из 16 регионов, которые выбрала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) для проведения региональных дней форума «Малая Родина – сила России». Первый такой день уже прошел в Мурманской области.

«Очень важно не изучать опыт Европы, Запада, а увидеть опыт внутри страны. И Татарстан, конечно, номер один по подготовке документов, по введению новых проектов, по использованию современных технологий. Ну и, конечно же, для нас очень важно, чтобы в резолюции по итогам двух дней были конкретные предложения для донастройки нормативно-правовой базы. <…> Знаю, что, приехав в Казань однажды, люди будут всегда сюда приезжать, но уже с семьями, с детьми. И мы хотим, чтобы вот эта площадка была еще и для знакомства, развития внутреннего туризма», – заключила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.