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Спорт
26 мая 2022  10:12
Артур Халилуллов

В Казани пройдет ралли-кросс на автодроме Высокая гора

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С 27 по 29 мая на автодроме Высокая Гора состоятся ежегодные гонки ралли-кросс, посвященные международному дню защиты детей.

В гоночном уик-энде примут участие Раис Минниханов, Егоров Артур, Дмитрий Брагин, Олег Жаворонков, Рустам Фатхутдинов, Михаил Симонов, Илья Родькин, Альберт Гайнуллин, Евгений Ушмаев, Егор Санин и другие известные гонщики.

Всего в соревнованиях примут участие около 75 спортсменов.

В рамках гоночного уик-энда предусмотрена свободная тренировка, квалификационные заезды во всех дисциплинах.

Гоночные заезды пройдут 29 мая и начнутся в 10:00. Предусмотрены гонки в рамках 4 этапа чемпионата России, Кубка России и первенства России в классе «Д2-Юниор».

#автоспорт #гонки #ралли-кросс
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