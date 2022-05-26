В Казани пройдет ралли-кросс на автодроме Высокая гора

С 27 по 29 мая на автодроме Высокая Гора состоятся ежегодные гонки ралли-кросс, посвященные международному дню защиты детей.

В гоночном уик-энде примут участие Раис Минниханов, Егоров Артур, Дмитрий Брагин, Олег Жаворонков, Рустам Фатхутдинов, Михаил Симонов, Илья Родькин, Альберт Гайнуллин, Евгений Ушмаев, Егор Санин и другие известные гонщики.

Всего в соревнованиях примут участие около 75 спортсменов.

В рамках гоночного уик-энда предусмотрена свободная тренировка, квалификационные заезды во всех дисциплинах.

Гоночные заезды пройдут 29 мая и начнутся в 10:00. Предусмотрены гонки в рамках 4 этапа чемпионата России, Кубка России и первенства России в классе «Д2-Юниор».