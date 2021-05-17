В восьми городах России, в том числе и в Казани, пройдет просветительский марафон «Новое Знание». Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — историю и культуру, спорт, науку и технологии, индустрию и промышленность, информационные технологии. Об этом сообщает Российское общество «Знание».

Масштабное мероприятие федерального уровня пройдет помимо Казани в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде с 20 по 22 мая.

Во время марафона планируется провести более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Кроме того, будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы.

«Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Спикерами марафона станут свыше 150 российских и зарубежных гостей, добившихся успеха в различных сферах. Среди них будут известные деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих компаний, а также спортсмены и предприниматели.

В частности, запланировано участие кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, артиста балета Николая Цискаридзе, российского пианиста Дениса Мацуева, журналиста и телеведущего Владимира Познера, руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощников Президента РФ Андрея Фурсенко и Владимира Мединского, мэра Москвы Сергея Собянина и других.