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Общество 25 февраля 2025 13:52

В Казани пройдет прослушивание на детский вокальный фестиваль «Белый пароход»

Юных вокалистов из Татарстана приглашают пройти прослушивание на XX Всероссийский детский музыкальный фестиваль «Белый пароход». Об этом сообщил Минкульт РТ в своем официальном сообществе во «Вконтакте».

Прослушивание состоится 6 марта в Казани на базе Детской школы искусств №2. Принять участие в нем могут дети в возрасте от 8 до 15 лет «с яркими вокальными данными» в академическом, народном и эстрадно-джазовом направлениях.

В этом году фестиваль «Белый пароход» пройдет с 28 июля по 10 сентября и соберет 140 талантливых детей со всей России.

Особое внимание уделят детям из социально незащищенных категорий, включая детей из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, детей участников СВО, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

#фестиваль
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