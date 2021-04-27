На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР

Сегодня, 27 апреля, в Казани состоится предпоказ военного экшн-фильма «Девятаев» о легендарном советском летчике — участнике Великой Отечественной войны Михаиле Девятаеве.

Мероприятие пройдет в ТЦ Kazan Mall. Перед показом картины выступят с приветственным словом режиссер Тимур Бекмамбетов и сын героя Александр Девятаев.

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря, находившегося вблизи с полигоном Пенемюнде, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с группой советских солдат из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежать из плена.

Главную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный.

Сцены воздушного боя создавались на игровом движке, который ранее использовался при съемках голливудских блокбастеров. К слову, около 30 минут фильма проходит в воздухе.