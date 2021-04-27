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На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
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27 апреля 2021  08:50
Марат Ишкильдин

На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР

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Сегодня, 27 апреля, в Казани состоится предпоказ военного экшн-фильма «Девятаев» о легендарном советском летчике — участнике Великой Отечественной войны Михаиле Девятаеве. 

Мероприятие пройдет в ТЦ Kazan Mall. Перед показом картины выступят с приветственным словом режиссер Тимур Бекмамбетов и сын героя Александр Девятаев. 

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря, находившегося вблизи с полигоном Пенемюнде, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с группой советских солдат из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежать из плена.

Главную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный.

Сцены воздушного боя создавались на игровом движке, который ранее использовался при съемках голливудских блокбастеров. К слову, около 30 минут фильма проходит в воздухе.

михаил девятаев тимур бекмамбетов
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