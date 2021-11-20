В Казани пройдет премьерный показ фильма татарстанского режиссера «Хыял»

21 ноября в Казани, в КДК имени Ленина, пройдет премьера детского игрового фильма татарстанского режиссера Фарида Давлетшина «Хыял» («Мечта»). Об этом сообщается в официальной группе дирекции «Время кино» во «ВКонтакте».

Кинолента рассказывает о непростой жизни 12-летнего мальчика Айнура и его мамы Рамзии Мансуровой. По трагическому стечению обстоятельств отец мальчика погибает в катастрофе на Волге. Несмотря ни на что, Айнур растет одаренным и всесторонне развитым ребенком. Их семья живет бедно, мечта мальчика — купить ноутбук — кажется ему и его маме, работающей парикмахером, практически неосуществимой. Через какое-то время у Мансуровых появляются добрые друзья из примерно такой же неполной семьи. Эта дружба помогает Айнуру и его почти отчаявшейся маме увидеть свет в конце тоннеля.

Фильм продолжительностью 75 минут снят на татарском языке с русскими субтитрами. Проект представлен в каталоге премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), реализация которой осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.

Показ начнется в 2 часа дня. Вход свободный, по QR-коду, заполняемость зала не более 50%.