В Казани пройдет премьера фильма «Я “любила” мужа»

2 марта в кинотеатре Алмаз Синема состоится премьера полнометражного фильма «Я “любила” мужа» от онлайн-кинотеатра PREMIER. Мероприятие пройдет при поддержке Дирекции «Время кино».

«Я “любила” мужа» — полнометражный фильм со Светланой Ходченковой в роли тихой домохозяйки, которая случайно становится преступницей. Режиссер картины — Юлия Трофимова, известная аудитории по фильму «Страна Саша» и сериалу «Инсталайф.

В Казани драмеди представят исполнители ролей Никита Дювбанов и Валентин Анциферов. Встреча пройдет в кинотеатре Алмаз Синема 2 марта в 19.00. Принять участие могут все желающие, зарегистрированные на мероприятие по ссылке. Вход свободный.

Фильм расскажет о трансформации тихой и послушной домохозяйки в сильную и изобретательную женщину. По сюжету, Ксения (Светлана Ходченкова) – образцовая жена и мать. Она во всем слушает своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

Светлана Ходченкова, главная роль:

«“Я «любила» мужа” – это комедия, но моя героиня неоднородна, в ней есть и трагедия – то есть и грустно, и смешно. Главное, чем наделена эта девушка – смелостью: она паникует, но все равно бежит дальше».

Юлия Трофимова, режиссер:

«Наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе. Мы собрали замечательный актёрский ансамбль, это калейдоскоп ярких персонажей, иногда на грани абсурда».

Помимо Светланы Ходченковой, Никиты Дювбанова и Валентина Анциферова роли в фильме исполнили Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас и др.

Реклама. ООО «КФ Алмаз».