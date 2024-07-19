В Казани пройдет предпоказ фильма «Тополиный пух» с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко

27 июля, в Казани, в кинотеатре «Алмаз Синема Родина», состоится предпоказ киноленты «Тополиный пух». Идея фильма принадлежит сценаристам из Татарстана – Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». В широкий прокат фильм выйдет уже 1 августа.

Режиссёром-постановщиком стал также уроженец Казани – Артём Лемперт (дебют полного метра), при участии оператора-постановщика Кирилла Клепалова («Дурак», «Я худею», «Ольга» и др.) Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев. Продюсеры от «ГПМ РТВ»: Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов.

Представить премьеру в Казани приедут сценаристы Илья Петрухин, Олег Гольдфайн, режиссер-постановщик Артем Лемперт, а также актеры Виталий Хаев и юный Андрей Титченко.

режиссер-постановщик Артем Лемперт

«Тополиный пух» – это история одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Он считает, что его жизнь не получилась, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся, но в самый неожиданный момент Саша влюбляется в авантюристку Юлю (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

Артем Лемперт, также сценарист, креативный продюсер и режиссер популярных сериалов «Ольга», «Конная полиция», рассказал на основе чего создаются проекты: «Конечно же, как и любой автор, в первую очередь, в своих работах стараюсь идти от себя. Как говорится: “всë что происходит на глазах режиссера/сценариста – является собственностью режиссера/сценариста” (улыбается). И даже несмотря на то, что “Тополиный пух” – не мой авторский проект, его идея и сценарий созданы моими близкими друзьями и соавторами – Ильей Петрухиным и Олегом Гольдфайном – естественно, что в фильме есть много того, что подмечено из моей жизни: какие-то проявления героев, ситуации, реакции персонажей – это всë не просто “от балды”, а конечно же только из личного опыта».

Также Артем Лемперт поделился тем, почему с каждым годом все больше деятелей искусства становятся популярны во всей стране из нашей республики: «Татарстан всегда был очень творческим и активным регионом. Взять тот же КВН, откуда мы с Ильей (Петрухиным) и Олегом (Гольдфайном) вышли – в Татарстане была настолько развита и четко выстроена система внутренних КВН-лиг, преемственности – что максимально способствовало отбору и развитию именно творческих молодых людей. Ну и естественно кто-то из них – нас – захотел дальше заниматься творчеством и развиваться, кто-то ушел в шоу-бизнес, кто-то на телевидение, кто-то в кино… Так что нашу “малую родину” всегда с трепетом и нежностью вспоминаем, с удовольствием по-возможности приезжаем, в Москве при любой возможности я, например, всегда стараюсь попасть на матчи любимого “Ак Барса”. Так что, “Татары алга!”».

Действия фильма «Тополиный пух» происходят в вымышленном городе Верхнекамск. Олег Гольдфайн рассказал, что это прямая отсылка к Татарстанскому городу, а также о том, что зрителей ждут и другие «пасхалки»: «Это отсылка к нашему любимому Татарстану. Настоящие города решили не упоминать, чтобы никого не обидеть, но передать привет родным краям хотелось (улыбается). Мы пишем про то, что знаем и любим. Будут ещё незаметные татарские штришки - где-то имя Марат, где-то родственник татарин».

Фильм состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена главным героям: Саше, Юле и тому самому киллеру. В каждой части зрители получат возможность посмотреть на одну и ту же историю глазами разных персонажей. Илья Петрухин рассказал подробнее о данном формате и почему выбрал именно его:

«Скорее всего, в какой-то момент мне просто лень стало придумывать, что дальше, и я решил написать эту же историю заново. Оказалось, это очень удобно. Потом я провернул это еще раз, написал ту же историю третий раз. Я думал никто не заметит (смеется). На самом деле это не новый прием. Мы его уже видели, начиная с Расемона, заканчивая «Последней Дуэлью» Ридли Скотта. Прием хорошо работает, потому что, когда ты видишь что-то знакомое, твой мозг расслабляется — это как припев в песне. Но при этом, вроде бы знакомый припев каждый раз звучит немного по-новому. И от этого ты кайфуешь вдвойне. Наверное, это я и чувствую, когда приезжаю в Казань».

Также в фильме звучат хиты группы «Иванушки International», в том числе «Тополиный пух», а ее солист Андрей Григорьев-Апполонов также принял участие в съемках и сыграл самого себя.

Ранее «Тополиный пух» открыл фестиваль нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде. В рамках показа на фестивале фильм представили его творческая группа, в том числе режиссер-постановщик картины Артём Лемперт, а также исполнители главных ролей Аглая Тарасова и Антон Филипенко.