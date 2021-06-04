В Казани пройдет празднование 222-летия со дня рождения Александра Пушкина

В день рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, в Казани пройдет культурная программа в рамках традиционного фестиваля «ПушкинФест». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор Центра русского фольклора Галина Елистратова.

Она рассказала, что в Культурном центра имени Пушкина пройдет встреча представителей русской интеллигенции с возможным участием Президента РТ Рустама Минниханова.

«На встрече мы расскажем о том, что было сделано нами за этот год: какие фестивали и мероприятия, связанные с русской культурой, мы провели, какие выставки открыли. Не обойдется и без рассказа о значимости сохранения русской культуры и ее популяризации», — уточнила Елистратова.

Она напомнила, что в стенах центра в феврале этого года благодаря поддержке Президента Татарстана была открыта выставка «Русский народный костюм Казанского Поволжья», где представлено собрание воссозданных русских народных костюмов.

«Нам бы также хотелось в этот день показать и рассказать о нашей экспозиции», — поделилась Елистратова.

Во время встречи у памятника Пушкину возле театра оперы и балета имени Джалиля будет проходить праздник поэзии, а уже в 10 часов руководство республики присоединится к церемонии возложения цветов к памятнику поэта.

С 10.30 в стенах музыкального театра запланирован концерт, посвященный Дню русского языка. В 17 часов пройдет торжественное закрытие фестиваля «ПушкинФЕСТ» и начало молодежного творческого вечера «ПушкинFM».

Торжественные мероприятия, посвященные 222-летию Александра Пушкина и Международному дню русского языка, также пройдут во всех муниципальных районах РТ.