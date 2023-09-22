«Преодолеть стереотипы»: в Казани пройдет праздник в честь Международного дня глухих

Завтра, 23 сентября, в казанском культурном центре «Сайдаш» состоится праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню глухих. Событие нацелено на преодоление стереотипов и барьеров, отделяющих мир слышащих людей от мира людей с нарушением слуха. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала председатель татарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Венера Гаулстон.

«Ежегодно в последнюю декаду сентября во всем мире отмечается Международный день глухих. В России проживает примерно 500 тыс. людей с нарушение слуха, в Татарстане примерно 6 тысяч. Мероприятие проводится с целью повышения популярности сообщества глухих. Они сталкиваются с проблемами социализации в обществе. Впервые к нам приезжают зарубежные гости из Республики Казахстан», — рассказала она.

Для гостей проведут мастер-классы, на которых все желающие смогут постичь азы русского жестового языка. Затем участникам представят выставку художников из Екатеринбурга. На концерте деятели искусства с нарушением слуха продемонстрируют свое мастерство на сцене.

Желающие смогут посетить КВН «Казань Вас Насмешит», где выступит глухая молодежь из Татарстана, Казахстана, Башкортостана, Республики Марий Эл и Оренбургской области. Гаулстон подчеркнула, что проблем с восприятием программы у гостей не возникнет — на каждой локации будет работать переводчик.

В состав Всероссийского общества глухих входят 82 региональных отделения по всей России, в которых функционирует более 200 учреждений социального значения, рассказал начальник отдела культуры ОООИ ВОГ в городе Москва Дмитрий Жевжиков.

«Обществом реализуются культурные проекты, крупная концертная деятельность с участием творческих коллективов. Учреждения на протяжении многих лет ведут активную работу по вовлечению инвалидов в культурно- досуговую деятельность. По всей России было проведено свыше 6 тыс. культурных мероприятий», — отметил он.

Напомним, в декабре 22 года Президент России Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций отметил, вклад последних в решении проблем людей с инвалидностью.

«Эта значимая, важная работа, к которой люди, наши граждане, присоединяются по зову сердца, заслуживает самой искренней признательности. Многие такие проекты получают и грантовую поддержку, в том числе по линии Фонда президентских грантов», – заявил лидер Государства.