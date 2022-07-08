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Ру Тат
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Культура
8 июля 2022  15:04

В Казани в формате open air пройдет показ татарского фильма с участием Марата Башарова

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На набережной озера Кабан в сквере Зайни Султана пройдет показ фильма «Мулла» Рамиля Фазлиева. Двухчасовая драма будет представлена зрителям под открытым небом.

Организованное «Татаркино» мероприятие приурочено к мусульманскому празднику Курбан-байрам. Киноленту представят на татарском языке с русскими субтитрами. 

В кинокартине главный герой получает неожиданное предложение — стать муллой в только что отстроенной мечети. Но приехавший в село новоиспеченный мулла сталкивается с множеством проблем, причиной которых является тотальная бездуховность. Только твердость характера и вера способны переломить ситуацию, сложившуюся в современной татарской деревне.

В ролях — Рамиль Фазлиев, Рафик Тагиров, Гузель Гафарова и Марат Башаров.

Мероприятие запланировано на субботу, 9 июля. Начало показа — в 21.00. Вход свободный.

#мулла #кинопоказ под открытым небом
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