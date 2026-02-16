В Казани пройдет поэтический вечер «Снежный словарь, или 10 минут до весны»
В культурном центре имени Пушкина 19 февраля состоится музыкально-поэтический концерт, посвященный Казани, ее природе, жителям и уникальной атмосфере. Об этом сообщается в журнале «Казань».
Гости вечера услышат стихи Олеси Балтусовой и Альбины Абсалямовой, объединенные темой «Казанского текста». Музыкальное сопровождение подготовили Эльмира Галеева и Дмитрий Бикчентаев.
Концерт начнется в 18:30 по адресу: улица Карла Маркса, 26. Вход свободный.