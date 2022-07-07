На питчинг кинопроектов в копродукции с РТ заявились Египет, Эмираты и Узбекистан

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино продолжает прием заявок на питчинг кинопроектов. На данный момент подано уже более 40 заявок от представителей разных стран. Участники поборются за финансирование проекта и другие призы от экспертной комиссии.

«В этом году мы наблюдаем бум. Многие хотят снимать фильмы в копродукции с Татарстаном, в том числе Египет, Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан… Это не может не радовать. Ведь питчинг направлен именно на то, чтобы привлечь другие страны для совместных съемок. Тем самым мы получаем возможность выхода нашего кино на зарубежную площадку», – рассказала исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

Она отметила, что прием заявок продолжится до 15 августа. Из них в шорт-лист попадет не более 10. Участие в питчинге бесплатное, для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Непосредственная защита проектов состоится 8 сентября в рамках форума.

Участники питчинга поборются за главный приз – финансирование проекта в размере 500 тыс. рублей. Дополнительными призами от экспертной комиссии могут быть продюсирование проектов, поддержка в реализации кинопроектов, бесплатное предоставление или скидки на различного вида услуги в области кинематографа, ценные призы и другое.

Напомним, в прошлом году победителем стал Александр Ширманов с проектом «Ракурс» об одном из основоположников конструктивизма Александре Родченко. Проект получил финансовую помощь, а также кураторство и помощь экспертов.