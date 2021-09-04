В Казани пройдет питчинг кинопроектов

В Казани пройдет второй питчинг кинопроектов в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Я считаю, что у регионов копродукция — это тема номер один. В этом направлении сейчас стали развиваться и якуты, и башкиры. Очень многие ищут партнеров в России или за рубежом. Мы же пока делаем акцент на тюркских странах, но, я думаю, что в этом году у нас будут представлены и другие страны», — рассказала Айтуганова.

Она отметила, что благодаря прошлому питчингу было создано два фильма.

«В рамках фестиваля мы приглашаем партнеров из Казахстана, которые представят фрагменты фильма по произведению Галимджана Ибрагимова „Алмачуар“. Зритель увидит, что сделано, и оценит, как снимают казахские кинематографисты в коллаборации с Татарстаном», — прокомментировала Айтуганова.

Она уверена, что Татарстан имеет огромный потенциал, чтобы стать кинематографическим центром.

«Если мы хотим сделать Татарстан кинореспубликой или кинематографическим регионом, мы должны подтягивать сюда как можно больше людей снимать кино. Пока без кинокомиссии, без рибейтов», — резюмировала Айтуганова.

В рамках питчинга этого года кинокомиссией фестиваля рассмотрит 14 кинопроектов.