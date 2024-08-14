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В Казани пройдет первый Всероссийский форум селекционеров с участием Оксаны Лут
В Татарстане 22-23 августа пройдет первый Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024». Его ключевым мероприятием станет пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Форум объединит ведущих экспертов отрасли, представителей власти, науки и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства в России», – говорится в сообщении.
Первый день форума пройдет в «Агробиотехнопарке» Казанского государственного аграрного университета в Лаишевском районе. Запланированы круглые столы по вопросам современной селекции, экспорта российских семян, подготовки кадров в области селекции. Кроме того, участники смогут осмотреть демонстрационные посевы.
Второй день форума завершится пленарным заседанием в Казани.
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