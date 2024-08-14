news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 августа 2024 14:25

В Казани пройдет первый Всероссийский форум селекционеров с участием Оксаны Лут

Скопировать ссылку
В Казани пройдет первый Всероссийский форум селекционеров с участием Оксаны Лут
Оксана Лут
Фото: duma.gov.ru

В Татарстане 22-23 августа пройдет первый Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024». Его ключевым мероприятием станет пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Форум объединит ведущих экспертов отрасли, представителей власти, науки и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства в России», – говорится в сообщении.

Первый день форума пройдет в «Агробиотехнопарке» Казанского государственного аграрного университета в Лаишевском районе. Запланированы круглые столы по вопросам современной селекции, экспорта российских семян, подготовки кадров в области селекции. Кроме того, участники смогут осмотреть демонстрационные посевы.

Второй день форума завершится пленарным заседанием в Казани.

#селекция #Всероссийский форум
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400