В Казани пройдет первый Всероссийский форум селекционеров с участием Оксаны Лут

Оксана Лут

Фото: duma.gov.ru

В Татарстане 22-23 августа пройдет первый Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024». Его ключевым мероприятием станет пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Форум объединит ведущих экспертов отрасли, представителей власти, науки и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства в России», – говорится в сообщении.

Первый день форума пройдет в «Агробиотехнопарке» Казанского государственного аграрного университета в Лаишевском районе. Запланированы круглые столы по вопросам современной селекции, экспорта российских семян, подготовки кадров в области селекции. Кроме того, участники смогут осмотреть демонстрационные посевы.

Второй день форума завершится пленарным заседанием в Казани.