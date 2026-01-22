В Казани пройдет первый в истории турнир по паделу

Фото: padelfriends.ru

В Казани стартует первый в истории официальный турнир Российского падел-тура «Огни Казани». Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал данное предстоящее событие и рассказал о важности соревнований в рамках развития данного вида спорта в России и Татарстане.

«Проведение первого турнира Российского падел-тура – это важный шаг в системном развитии этого динамичного и зрелищного вида спорта в нашей стране. Казань, с её мощной спортивной инфраструктурой и традициями, – идеальная площадка для такого старта. Уверен, что турнир станет ярким событием, привлечёт новых поклонников падела и даст импульс для популяризации спорта и здорового образа жизни в Республике и в России в целом», – отметил Леонов.

За звание первых чемпионов тура поборются 16 мужских и 16 женских дуэтов, отобранных по рейтингу ФПР и через квалификацию.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта Республики Татарстан совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация падел России» (ФПР) и АНО «СПОРТИНИЦИАТИВА».

За онлайн-жеребьевкой турнира можно проследить в официальном сообществе ФПР «ВКонтакте» 22 января в 14:00 мск. Трансляции ключевых матчей и подробная информация будут доступны на официальных ресурсах Федерации падел России и в социальных сетях «Sport IN».

I турнир Российского падел-тура пройдет в Казани на площадке падел-клуба Padel Friends с 29 января по 1 февраля.