В Казани пройдет первый семейный фестиваль о домашних животных «ЗООФЕСТ ЭКО»

Первый семейный фестиваль о домашних животных «ЗООФЕСТ ЭКО» пройдет 10 октября в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединит выставки, спорт, образовательную программу и социальные инициативы. Об этом сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, десятки собак предстанут на Аллее пород: гости увидят шоу биглей, такс, французских бульдогов и шпицев. Для четвероногих участников подготовлена насыщенная программа – ралли-обидиенс, трейббол, дог-фриcби, фристайл, веселые старты, танцы, показы мод, выступления собак Министерства обороны и показательные заезды ездовых собак. Владельцы кошек смогут получить консультации фелинологов и представителей питомников. Центральным событием станет Чемпионат Татарстана CACIB Союза кинологических организаций России.

Особое место займет клуб «Звездный Пес» – сообщество служебных собак в отставке. Гости услышат истории животных-героев, увидят работу собак-проводников.

На фестивале также представят хорьков, декоративных лис, грызунов, ежей, птиц, рыб, рептилий, амфибий и насекомых. Отдельные площадки посвятят аквариумистике, частным коллекциям птиц, декоративным крысам, мышам, хомякам, шиншиллам и дегу. Эксперты расскажут, как правильно заботиться об экзотических питомцах.

На просторной «зеленой зоне» можно будет увидеть растения от самых простых до редких: суккуленты, кактусы, фиалки и первоцветы. Здесь же развернется большой маркет растений.

В зоне пристройства более 50 кошек и собак из приютов будут ждать новую семью. Зона организована совместно с РОО «Найди друга» и ТРМБОО «Зоозабота». Гостям расскажут о волонтерстве и поддержке приютов.

Ветеринарные врачи, кинологи, фелинологи, зоопсихологи и грумеры проведут лекции. Они подскажут, как выбрать собаку под ритм семьи, что важно узнать до появления кошки в доме, как распознать тревожные изменения в поведении и чем отличается мимолетный интерес к экзотическому животному от готовности заботиться о нем годами.

Подробная программа – на официальном сайте фестиваля.