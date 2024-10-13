В Казани пройдет первый Республиканский фестиваль детского архивного кино

С 16 октября по 27 ноября в Казани будут проходить показы в рамках I Республиканского фестиваля детского архивного кино. За это время зрители смогут оценить семь полнометражных фильмов, снятых в республике с 2014 по 2021 год, рассказали в ГБУК «Татаркино».

Среди картин, представленных казанскому зрителю, пять сняты на татарском языке и будут сопровождаться русскими субтитрами, одна из них — «Тарлан» — создана совместно с казахскими кинематографистами. Место проведения фестиваля — кинотеатр «Мир», затем до конца года фильмы покажут в районных центрах республики. Все полнометражки подходят для семейного просмотра.

Показы будут проходить по средам в 14.00. Для того, чтобы посетить их, нужно пройти регистрацию на сайте кинотеатра.

Откроет фестиваль 16 октября фильм «Дал слово — выполняй!» («Егет сузе бер була»), 23 октября зрители смогут увидеть фильм «Корыч». Обе картины сняты режиссером Ильфатом Камалиевым на татарском языке.

30 октября в кинотеатре «Мир» покажу «Айсылу.Фильм» режиссеров Солтана Сунгатуллина и Рустама Рашитова, 6 ноября — «Тарлан» режиссера Юлии Захаровой, которые также будут показаны с русскими субтитрами.

13 ноября фестиваль продолжится фильмом на русском языке «Семейные хлопоты». Режиссер — Алексей Барыкин. Показ единственного анимационного фильма, представленного в рамках события, — «Стрела наследия — 2» — состоится 20 ноября.

27 ноября в 14.00 пройдет заключительный показ — фильм «Халима», который представят на татарском языке с русскими субтитрами. Режиссер — Юлия Захарова.

Как отметили в ГБУК «Татаркино», ленты фестиваля продемонстрируют, как развивался детский кинематограф республики в последние годы.