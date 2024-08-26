В Казани пройдет первый литературный форум стран БРИКС

В Казани в преддверии международного саммита БРИКС пройдет первый литературный форум стран объединения «Мировая литература в новой реальности. Диалог традиций, национальных ценностей и культур». Мероприятие проведут с 11 по 13 сентября, рассказал на деловом понедельнике начальник управления культуры города Азат Абзалов.

«Название говорит само за себя. Его первостепенной задачей станет международный культурный обмен и обращение к культурному наследию и духовному достоянию дружественных стран», - отметил докладчик.

Участниками станут эксперты и писатели из Китая, Бразилии, Индии, Арабских Эмиратов, Узбекистана, Ирана. Например, Китай представит талантливый поэт-переводчик, популяризатор русской литературы, кавалер Ордена Дружбы Лю Вэньфэй, а также известный критик Оуян Цзянхэ. Из Объединенных Арабских Эмиратов приедут организаторы одной из самых известных мировых книжных выставок в Шардже, представитель книжного управления Шарджи Карима Эль Азизи и лауреат национальной премии Эмиратов Шейха Аль Мутаири. Пленарное заседание с участниками форума пройдет в Казанской ратуше 11 сентября.

Россию представят не менее значимые в литературе имена. Это в том числе депутат Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов, детский писатель, прозаик Анастасия Строкина, литературный критик Ирина Барметова и многие другие.

«Состоится обмен мнениями о современном развитии книжной отрасли, литературных трендах и связи с традициями народов мира. На заседание приглашены журналисты, научное сообщество, книгоиздатели, студенты профильных направлений обучения, лингвисты и филологи», - отметил Абзалов.

В Национальной библиотеке откроется книжная выставка стран-участников форума, которая в дальнейшем пополнит фонд библиотеки стран БРИКС, формирующийся в Казани по инициативе мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина после учреждения Ассоциации муниципалитетов стран БРИКС+ в июне этого года. В рамках этого события в библиотеке пройдут творческие встречи с писателями, а также джем-сейшн с участием композитора Анны Королёвой.

В доме Аксенова состоится презентация новой книги Евгения Попова и Михаила Гундарина «1968. Опыт художественного исследования». И дискуссия «”Юность” – журнал, устремленный в будущее».

12 сентября на площадке Союза писателей Республики Татарстан за круглым столом обсудят важность переводов литературы. В этот же день писательницы и поэтессы форума проведут встречу «Восточный взгляд женской поэзии». В национальной библиотеке пройдут ряд творческих встреч и круглых столов. В рамках форума часть мероприятий будет посвящена памяти великого уроженца Казани, писателя Василия Аксенова.

Еще 13 сентября состоится традиционная встреча «Звездный билет» и закрытие форума в Казанской Ратуше. На вечере выступит известный российский джазмен, заслуженный артист РТ Евгений Борец.

Фото: мэрия Казани