В Казани пройдет первый фестиваль уличного танца и театра «Манзара»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории Старо-Татарской слободы состоится первый фестиваль-конкурс уличного танца в татарской народной стилизации и уличного театра на тему сказочного фольклора Поволжья «Манзара» («Зрелище»). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Событие объединит современные формы уличного искусства и богатые традиции народной культуры татар и народов Поволжья. В этот день на улице Каюма Насыри оживут семь локаций с уникальной историей: улица Кунче, Дом Шигабутдина Марджани, Сквер Зайни Султана, сцена у арт-объекта «Казан Манзарасы», Дом купца Муллина, Сквер Каюма Насыри и территория перед первой соборной мечетью «Аль-Марджани».

Ожидается, что в фестивале примут участие не менее 500 участников со всей республики. Конкурсная программа разделена на театральное и хореографическое направления с награждением победителей в возрастных группах 10–14, 15–18 и 18–35 лет по семи номинациям: уличный танец в татарской стилизации, народный танец Поволжья, театрализованная хореография, моноспектакль, театрализованное представление, кукольный театр и мюзикл.

Экспертами станут заслуженные деятели РТ и РФ, педагоги, доценты театральных и хореографических кафедр, медийные личности и участники телешоу.

Помимо конкурсов, гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка сувениров, изделий народных промыслов и книг, а также фотозоны в татарской народной стилизации и в тематике сказок Поволжья.

Заявочная кампания на участие в фестивале пройдет до 28 февраля.