В Казани пройдет патриотический шахматный турнир «Ход Победы»

В Казани состоится патриотическая акция «Ход Победы», сообщили на официальном сайте «Единой России». Организаторами проекта выступили шахматные клубы имени Сергея Карякина и «Единая Россия». Масштабное мероприятие стартует в регионах страны в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Казани турнир пройдет 12 мая в 11:00 на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ по адресу: улица Карла Маркса, 31/7.

Состязания объединят за шахматной доской участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей, молодежь, школьников, а также всех, кто чтит память героев Великой Отечественной войны и разделяет ценности патриотизма и интеллектуального развития.

Участвовать может любой желающий. Организаторы приготовили памятные призы и грамоты для всех участников. Победитель из числа ветеранов и бойцов СВО получит право выступить в Первом Всероссийском шахматном турнире «Шахматы для СВОих», который состоится 29 июля – 1 августа 2026 года в Нижнем Тагиле.

Для участия необходимо зарегистрироваться.