В Казани пройдет открытая лекция психолога о влиянии гаджетов на детей

В эту субботу, 13 июля, в Республиканском клиническом наркологическом диспансере пройдет открытая встреча с психологом для родителей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

Главная тема встречи: «Ребенок, гаджеты и родители. Кто победит?». Заведующая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, как гаджеты влияют на детей и на родителей, как совмещаются любовь, страх и девайс, также специалист поведает, как телефоны и планшеты влияют на мозг. И конечно, психолог ответит на все вопросы участников мероприятия.

Всех желающих принять участие в обсуждении ждут 13 июля в 10:00 по адресу Сеченова, дом 6, корпус Д, 3 этаж – на мансарде. Участие совершенно бесплатное. Предварительно необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.