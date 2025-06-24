В Казани пройдет открытая лекция психолога о родительстве
В среду, 25 июня, в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей под названием «НЕидеальные родители». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.
Клинический психолог, заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет о воспитании детей и вопросах, связанных со взаимоотношениями внутри семьи.
Участники лекции обсудят следующие темы:
• Сценарии жизни: как семейные сценарии влияют на судьбу ребенка?
• Идеализированный образ родителя: возможно ли достичь идеала?
• Мифы и реальность родительства;
• Послания «идеальных» родителей: какую картину мира передают своим детям взрослые и к чему это приводит?
• Установки, передаваемые детям.
Всех желающих принять участие в обсуждении ждут 25 июня в 18:30 по адресу Сеченова, дом 6, корпус Д, 3 этаж – на мансарде. Участие совершенно бесплатное. Предварительно необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.