В Казани пройдет открытая лекция психолога о родительстве

В среду, 25 июня, в Республиканском клиническом наркодиспансере пройдет открытая встреча для родителей под названием «НЕидеальные родители». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

Клинический психолог, заведующая психологической лабораторией РКНД Лилия Зайцева расскажет о воспитании детей и вопросах, связанных со взаимоотношениями внутри семьи.

Участники лекции обсудят следующие темы:

• Сценарии жизни: как семейные сценарии влияют на судьбу ребенка?

• Идеализированный образ родителя: возможно ли достичь идеала?

• Мифы и реальность родительства;

• Послания «идеальных» родителей: какую картину мира передают своим детям взрослые и к чему это приводит?

• Установки, передаваемые детям.

Всех желающих принять участие в обсуждении ждут 25 июня в 18:30 по адресу Сеченова, дом 6, корпус Д, 3 этаж – на мансарде. Участие совершенно бесплатное. Предварительно необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.