В Казани пройдет «Осенний праздник трезвости»

В Казани пройдут различные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости, в том числе и городской «Осенний праздник трезвости» в музее Боратынского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Это профилактическое мероприятие проводится в музее уже почти два десятилетия. Оно наследует казанским общественным инициативам начала ХХ века.

Праздник состоится 11 сентября, он начнется в 10 часов утра. Запланировано открытие тематической интерактивной выставки «От Пушкина к Маяковскому». В 10, 11 и 12 часов по ней будут проводиться экскурсии для профессионалов антинаркотической сферы, пациентов реабилитационных центров, студентов казанских вузов и волонтеров.

Кроме того, откроются XII Традиционные чтения, посвященные изучению и распространению опыта антиалкогольной и антинаркотической профилактики в Татарстане. Также будет организован философский квест «Я в этом мире».

Кроме того, на базе школ и университетов пройдут открытые лекции, дискуссии и круглые столы, посвященные проблемам алкоголизма. В православных храмах будут зачитаны основные положения Концепции РПЦ по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма и совершится молебное пение «О страждущих недугом винопианства и наркомании».

Помимо этого, накануне Всероссийского дня трезвости, 10 сентября, в 200 городах России, включая Казань, Набережные Челны, Елабугу, Альметьевск и Нижнекамск, одновременно пройдет акция «Отраву за поселения — в спецмагазины!». Проводя опросы, ее участники надеются помочь россиянам осознать, что продажа алкоголя и табака внутри населенных пунктов, причем в продуктовых магазинах, воспитывает в детях отношение к алкоголю и табаку как к пищевым продуктам.