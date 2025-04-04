В Казани пройдет очный тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!»

Фото: Аяз Исмагилов

С 4 по 6 апреля в столице Татарстана проведут очный тур олимпиады для школьников «Покори Воробьевы горы!». Проект реализует Московский госуниверситет имени М.В. Ломоносова вместе с издательским домом «Московский комсомолец».

Как отметили организаторы, в этом году олимпиаду проведут в юбилейный, 20-й раз. В целом ее организуют каждый год, чтобы найти и поддержать талантливую молодежь из самых удаленных уголков России.

Оргкомитет «Покори Воробьевы горы!» возглавляют главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

Отметим, что упомянутую олимпиаду утвердили и проводят в соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год Минобрнауки РФ.

«Покори Воробьевы горы!» пройдет в два этапа. Первый – дистанционный, когда участники должны зарегистрироваться на сайте проекта и выполнить задания по выбранным профилям. Второй тур – очный, его проведут на нескольких площадках в российских регионах, куда лично приедут жюри Олимпиады, чтобы проверить работы. В этом году очный тур пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Пензе, Казани, Ростове-на-Дону.

Профили олимпиады: география, журналистика, иностранный язык (английский, немецкий, французский), история, литература, математика, обществознание, физика. После завершения отбора работы участников проверяет специальная комиссия преподавателей МГУ.

Одна из главных особенностей «Покори Воробьевы горы!» в том, что это социальный проект: организаторы возьмут на себя транспортные расходы и проживание приглашенных на очные туры, чтобы ребята из малообеспеченных семей, которые живут в отдаленных регионах страны, попытали шанс стать студентами лучших вузов России.

Те, кто получит диплом олимпиады, смогут поступить в вуз без вступительных испытаний или автоматически получить максимальный балл за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или за дополнительное вступительное испытание, утвержденное вузом.

Ежегодно в «Покори Воробьевы горы!» принимают участие школьники из всех регионов России. По итогам первого этапа во второй тур приглашается порядка 2 тыс. ребят, а победителями и призерами становятся более 300 из них.

В этом году в олимпиаде участвовали 350 школьников из Татарстана, 70 из них прошли во второй тур.

В Казани очный тур «Покори Воробьевы горы!» проведут на площадке АО «Татмедиа». Ожидается, что в составе жюри в столицу РТ приедут завкафедрой общей топологии и геометрии МГУ, профессор Юрий Садовничий, ведущий научный сотрудник вуза Павел Мингалев и замгендиректора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев.