Заместителям министров и глав районов РТ расскажут о развитии интернет-торговли

26 февраля в Татарстане пройдет занятие «Интернет-торговля – драйвер развития экономики», в котором примут участие заместители министров и глав районов республики. Мероприятие состоится в «Школе 21», сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«Опыт первого обучающего мероприятия оказался очень успешным, поэтому было решено организовать аналогичное обучение для заместителей министров профильных министерств и чиновников районных администраций, которые непосредственно отвечают за развитие местного предпринимательства», – отметил бизнес-омбудсмен в РТ, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Он подчеркнул, что это поможет руководству районов более объективно оценить свой потенциал по развитию интернет-торговли и лучше понимать потребности местных предпринимателей.

Напомним, что подобное мероприятие уже проводилось в республике в декабре 2021 года, его участниками стали руководители профильных министерств, а также главы районных администраций и городских округов Татарстана.

Спикерами на учебном занятии выступят эксперты ведущих компаний eCom России. Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития интернет-торговли в Республике Татарстан на 2021-2022 годы, принятой распоряжением Правительства РТ.