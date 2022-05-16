В Казани пройдет образовательный курс по правовой защите и брендингу врача и клиники

В Казани 4 и 5 июня состоится двухдневный образовательный курс по правовой защите и брендингу врача и клиники.



Медицинский работник всегда рискует стать стороной конфликта. Причин множество: это и нарастающее в обществе недоверие к людям в белых халатах, и рост правового сознания граждан, и значительное увеличение доли платных медицинских услуг, и другие моменты. Соответственно, возникает вопрос, как не довести конфликт до суда.

На встрече пойдет речь о том, что делать врачу в условиях нынешней юридической реальности, как жить и работать дальше, а также о том, как не выпасть из профессии и минимизировать риски юридической ответственности, как использовать опыт чужих ошибок при оказании медицинской помощи.

Спикерами станут юрист, кандидат юридических наук, автор книги «Правомерный вред в медицине» (2011) Константин Егоров и юрист, адвокат, преподаватель кафедры гражданского права КФУ Алексей Пузырев.



Отдельным блоком станет «Личный бренд врача». Персональный бренд помогает привлечь клиентов, которые готовы платить больше — за имя, репутацию, экспертность. Личный бренд – уже не вопрос темперамента, а базовая потребность бизнеса, которая проходит проверку кризисами.

В этой части мероприятия зайдет разговор о том, как грамотно позиционировать себя, свою деятельность и продвигаться в условиях нынешних реалий, а также почему соцсетей и личного сайта врача для продвижения уже недостаточно. Будут разобраны работающие инструменты.



Спикер — медиатренер, эксперт по продвижению и PR в медицине Гульнара Тимуршина. Будут представлены живые кейсы из области медицины. Интенсивное профессиональное общение с участниками обучения, обмен опытом, совместное выполнение практических заданий и высокая мотивация.



Место и время мероприятия — 4 и 5 июня, г. Казань, ул. Петербургская, д. 11, отель «Регина».

Стоимость участия — 12 тыс. рублей с человека.

Количество мест ограничено.

Регистрируйтесь прямо сейчас: https://gulnaratimurshina.ru/pravovaya-samozashhita-vracha.

Организатор — ИП Тимуршина Гульнара Ильдаровна.