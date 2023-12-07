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В Казани пройдет Новогодний Кубок Федерации конного спорта Татарстана
На Казанском ипподроме 9 декабря в 12:00 организуют Новогодний Кубок Федерации конного спорта Татарстана. Как уточнили в телеграм-канале Минсельхоза РТ, вход на мероприятие будет свободным.
Торжественное открытие пройдет в манеже МКСК КАЗАНЬ. Уточняется, что кубок посетят вице-президент ФСК России и главный специалист по пони-движению Екатерина Бакеева, а также Председатель ФКС Татарстана Марат Зяббаров.
В программе Кубка: соревнования по хобби-хорсингу с участием зрителей, выезд на пони, аквагрим и аниматоры для детей, а также полевая кухня.
В мероприятии примут участие 120 спортсменов от 4 до 14 лет. Регионами-участниками станут Удмуртия, Ульяновск и Самарская область.
Напомним, адрес проведения мероприятия: Казань, проспект Альберта Камалеева, 27/3.
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