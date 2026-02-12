В Казани пройдет научная конференция, посвященная наследию Мусы Джалиля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана завтра, 13 февраля, пройдет всероссийская научная конференция «Муса Джалиль в историко-культурном пространстве России», организованная Институтом татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) Академии наук РТ. Центральное мероприятие конференции организуют в АН РТ – состоится пленарное заседание, которое объединит ведущих ученых-джалилеведов.

«Это значимое событие для нашей республики. Эта конференция российского масштаба: думаю, за ней будут наблюдать многие деятели искусств и культуры, литературоведы и историки», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ИТЭР Эльмира Галимова.

В числе спикеров пленарного заседания будут ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска и Великого Новгорода. Прозвучит доклад экс-директора ИТЭР, члена-корреспондента АН РТ Искандера Гилязова о деле МГБ в отношении Мусы Джалиля, возбужденном уже после войны.

Программа научного мероприятия будет включать несколько направлений: биография поэта, формирование и сохранение исторического наследия, поэтическое наследие, переводы и интерпретации текстов Джалиля.

Одна из секций будет посвящена искусству (музыке, театру и изобразительному искусству), вдохновленному Джалилем. В мероприятии также окажется задействован Национальный музей Татарстана.

Цель конференции – систематизация исторической памяти о поэте-герое Мусе Джалиле на основе комплексного анализа рецепции его личности и творческого наследия в культурном пространстве Российской Федерации.