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Общество
7 июня 2022  17:05

В Казани пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!»

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В Казани 9 июня пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!». Участники зачитают стихи великих русских поэтов, а также собственные лирические произведения, сообщает пресс-служба Русского национально-культурного объединения РТ. 

На вечере запланированы выступления генпродюсера движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман» Дмитрия Туманова, лауреата Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Лябиба Лерона, председателя правления Русского национально-культурного объединения РТ Ирины Александровской и молодых авторов. 

Казанский государственный камерный оркестр La Primavera исполнит композиции великих русских композиторов — Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Александра Бородина. 

Гости приглашаются в сквер у театра кукол «Экият» к 18.30.

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