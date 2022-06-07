В Казани пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!»

В Казани 9 июня пройдет музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!». Участники зачитают стихи великих русских поэтов, а также собственные лирические произведения, сообщает пресс-служба Русского национально-культурного объединения РТ.

На вечере запланированы выступления генпродюсера движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман» Дмитрия Туманова, лауреата Госпремии РТ имени Габдуллы Тукая Лябиба Лерона, председателя правления Русского национально-культурного объединения РТ Ирины Александровской и молодых авторов.

Казанский государственный камерный оркестр La Primavera исполнит композиции великих русских композиторов — Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Александра Бородина.

Гости приглашаются в сквер у театра кукол «Экият» к 18.30.